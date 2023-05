Bari, in via Bovio sbuca un topo dal marciapiede: “Uno scempio”

Un topo “si affaccia” da una buca presente sul marciapiede. Accade a Bari, più nello specifico in via Bovio, nei pressi della scuola Principessa di Piemonte. A denunciare quanto accade Luigi Cipriani del Gruppo Indipendente in seguito a diverse segnalazioni pervenute da alcuni residenti e genitori di alunni che frequentano il plesso scolastico.

Le foto, in particolare, sono state scattate in mattinata all’altezza del civico 43/B, ovvero quello antistante all’uscita laterale della scuola. Dalla buca, in particolare, spunta in maniera inequivocabile un ratto, “uno dei tanti” – sottolinea Cipriani – “al centro del marciapiede che da diverse settimane è diventato vero habitat per ratti e scarafaggi”. “Considerato che – ha proseguito – in più circostanze tale inconveniente è stato segnalato da alcuni cittadini ai centralini di Comune e Polizia Municipale, ma nulla è stato mai fatto. A chi spetta intervenire?” – ha evidenziato ancora.

“Si vuole ricordare – ha detto infine – che se un cittadino, in maniera volontaria, si permette di intervenire per chiudere la buca con il cemento e nel frattempo passa una pattuglia di vigili urbani, il cittadino rischia di essere sanzionato per aver manomesso un bene comunale. Alla luce di quanto accade, chiedo di intervenire immediatamente per eliminare tale scempio” – ha concluso rivolgendosi all’assessorato all’Igiene e al Comune.