Bari, una borsa di studio agli studenti in ricordo del Capitano Oriolo

Lunedì 22 maggio, alle ore 11, su iniziativa degli appartenenti al corso dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli “Grifo IV”, sarà consegnata presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Bari la borsa di studio alla memoria del giovane Ufficiale pilota. La Borsa di studio è indirizzata a studenti dell’ultimo anno del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” che si sono particolarmente distinti per merito scolastico e impegno nella vita civile testimoniando quei valori di solidarietà, generosità e altruismo che sono fondamento di ogni vivere civile. Per l’occasione l’Aeronautica Militare incontrerà i giovani studenti per illustrare i compiti e le occasioni di arruolamento nella Forza Armata, proprio durante le celebrazione del Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare.

Originario di Bari e frequentatore del Liceo “Fermi”, il Capitano Oriolo il 16 giugno 1994 si rese protagonista di un atto eroico, quando in volo rinunciò ad abbandonare il proprio velivolo che, a causa, di un avaria, perdeva velocemente quota rischiando di precipitare, nei pressi di una scuola, sul centro abitato di Melpignano, in provincia di Lecce. Nel generoso e disperato tentativo di impedire che l’inevitabile impatto coinvolgesse vittime innocenti, per gran parte bambini, riuscì a condurre l’aereo alla periferia del Comune di Melpignano, schiantandosi al suolo. Nell’impatto il Capitano Oriolo perse la vita insieme al Sergente Pilota di complemento Paolo Ceccato. Saranno presenti alla premiazione i rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica di Bari la cui sezione è intitolata al Cap. Umberto Oriolo.