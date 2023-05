Corato, aperture straordinarie ufficio passaporti

Martedì 23 e Sabato 27 maggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00 il Commissariato di P.S. di Corato ha programmato due giornate di apertura straordinaria relative all’acquisizione di istanze di passaporto. Gli utenti che vogliano richiedere il rilascio del primo passaporto o ottenere il rilascio di un passaporto a seguito della scadenza del precedente, potranno accedere all’agenda online attraverso il sito www.passaportonline.poliziadistato.it, utilizzando la funzione “Aperture Straordinarie”.

In particolare per l’apertura di martedì 23 maggio sarà possibile prenotarsi a partire dalle ore 20:30 odierne (20 maggio), mentre per l’apertura straordinaria di sabato 27 maggio sarà possibile prenotarsi a partire dalle ore 20:30 del 23 maggio. I cittadini dovranno presentarsi nella data e ora indicata dal sistema, muniti della documentazione necessaria. Ogni giorno alle ore 08.30 è sempre possibile prenotarsi attraverso l’agenda online, al fine di ottenere l’appuntamento per la consegna della documentazione prescritta per il rilascio del passaporto.