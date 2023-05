Dissesto idrogeologico in Puglia, Emiliano: “Servono altri fondi”

“In Puglia abbiamo investito una somma senza precedenti contro il dissesto idrogeologico, abbiamo speso tutti i soldi che potevamo spendere ma abbiamo bisogno di altro danaro”. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso della seconda giornata del Forum “Verso Sud” realizzato da European House – Ambrosetti. Nel corso dell’intervento, oltre a parlare dell’emergenza relativa alla Puglia, il governatore ha discusso su quanto sta avvenendo in Emilia Romagna e nelle Marche in seguito delle alluvioni. Le città sono diventate praticamente fiumi e, inoltre, cresce il bilancio delle vittime e dei dispersi, così come quello dei danni.

