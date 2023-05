Finisce fuori strada nel Foggiano, muore mamma di due bimbi

Una donna di 40 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada statale 90 in località contrada Monte Calvello nel Foggiano.

Nell’auto con la vittima, moglie di un vigile del fuoco, c’erano anche i suoi due bambini: uno è stato trasportato in ospedale per ferite lievi; l’altro è rimasto illeso. A quanto si apprende l’auto, con a bordo la donna e i due bambini, per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco mentre gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri.