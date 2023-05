La Puglia scelta per il G7, Meloni: “Ponte tra Occidente e Oriente”

Il G7 del 2024, a guida italiana, si terrà in Puglia nella seconda metà di giugno. Lo ha annunciato la premier, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro tenutosi a Hiroshima. “Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 – ha spiegato la premier – perché storicamente ha svolto la funzione di ponte tra occidente e oriente: anche Francesco l’ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra oriente e occidente”.

Nel corso dell’incontro, la premier ha anticipato agli altri leader presenti a Hiroshima le priorità. “Sull’Ucraina – ha evidenziato Giorgia Meloni – vogliamo il rispetto delle regole internazionali. Sicurezza energetica, le migrazioni e l’attenzione all’Africa su cui c’è stata colpevole dimenticanza” – ha concluso.

“Pochi minuti prima dell’annuncio in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha telefonato per comunicarmi di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024″- ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano che ha voluto evidenziare di aver ringraziato la premier per il grande riconoscimento che “il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti”. “Un riconoscimento – ha precisato ancora – straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra oriente e occidente, in permanente connessione con Papa Francesco, e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura” – ha concluso.