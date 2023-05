Bari, rubano soldi e telefonino e scappano: arrestati

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato in città e in provincia. Negli ultimi sette giorni, in particolare, nell’intera area metropolitana di Bari sono state identificate 2569 persone, mentre sono stati 943 i veicoli sottoposti a controllo. Trentanove, in totale, le infrazioni al codice della strada, con 12 persone arrestate e 30 denunciate in stato di libertà.

Entrando più nel dettaglio, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1105 persone, fermato e controllato 423 veicoli, contestando 16 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 14 persone; 10 gli arresti. Quattro persone sono state tratte in arresto in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Un uomo, già colpito dall’ammonimento del Questore di Bari, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, due uomini sono stati arrestati in quanto ritenuti presunti responsabili di una rapina aggravata in concorso, commessa ai danni di uno cittadino straniero al quale era stato sottratto un cellulare e del denaro contante.

Le altre tre persone, invece, sono state tratte in arresto rispettivamente: uno per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, il secondo per non aver ottemperato al divieto di rientrare per 5 anni sul territorio nazionale ed il terzo per reati in materia di stupefacenti e inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale di polizia di stato. In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1464 persone e controllato 520 veicoli. Contestate 23 infrazioni al Codice della Strada, 2 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Arrestate 2 persone, altre 16 sono state denunciate in stato di libertà.

