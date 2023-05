Cerimonie green: in crescita la richiesta per le bomboniere ecologiche

Negli ultimi tempi sempre più consumatori, in occasione di eventi speciali, preferiscono regalare le bomboniere solidali che, al di là del singolo prodotto, hanno un significato più nobile.

Tanto è vero che, in questo modo, si avrà l’opportunità non solo di ringraziare amici e parenti per i regali ricevuti o, semplicemente, per la loro presenza, ma anche di aiutare un’associazione no profit contribuendo alla sua raccolta fondi.

Tra l’altro, visto che, a causa dei cambiamenti climatici che risultano essere sempre più attuali e gravi, la maggior parte delle persone ha deciso di modificare il proprio stile di vita al fine di evitare di provocare ulteriori danni all’ambiente, sono sempre più richieste le bomboniere ecologiche, pensate per promuovere la sostenibilità.

Quali bomboniere green si possono acquistare e quali sono i progetti da sostenere

Le bomboniere ecologiche vengono realizzate con metodi di produzione a basso impatto ambientale. Infatti, in genere sono costituite, da una parte, da materiali riciclabili, plastic free e riciclati, dall’altra da carta, legno e cartone con certificazioni FSC (acronimo di Forest Stewardship Council) che sta ad assicurare una corretta gestione forestale.

Per disporre di un’ampia varietà di scelta è possibile affidarsi ad aziende specializzate come Mobilia Store, che sul suo portale propone le bomboniere ecologiche con cui è possibile sostenere le iniziative di Legambiente.

Tra le campagne portate avanti da quest’associazione ambientalista è possibile annoverare “Change Climate Change”, con cui si impegna a proteggere gli ecosistemi dalla crisi climatica al fine di consegnare alle nuove generazioni un mondo in cui non vi è povertà, inondazioni, siccità o estinzione di intere specie.

Inoltre, lo stesso ente, avendo a cuore anche le api, le tutela con il progetto “Save The Queen” perché è consapevole del fatto che queste svolgono un ruolo fondamentale. Questi insetti, infatti, non si limitano a produrre il miele, ma svolgono anche un’attività di impollinazione tale da garantire la riproduzione di diverse piante.

Nonostante la loro importanza e nonostante vivano sulla terra prima dell’uomo come è stato dimostrato dalla comunità scientifica, sono, al giorno d’oggi, a rischio di estinzione a causa dell’inquinamento e dei pesticidi.

Infine, è giusto specificare che i potenziali acquirenti hanno a loro disposizione un catalogo ben variegato di bomboniere, dagli alberelli di ulivo ai bonsai, come anche le ceramiche e i prodotti gastronomici o enogastronomici.

Perché scegliere le bomboniere eco-solidali?

I vantaggi che derivano dall’acquisto di bomboniere solidali sono molteplici. Per lo più, è bene precisare che questi doni non consentono soltanto ai consumatori di avere l’occasione di regalare ai propri invitati un dono originale e, al tempo, degno di nota, ma fanno sì che gli stessi destinatari siano nella condizione di conoscere le associazioni no profit e, soprattutto, i loro progetti avendo la possibilità di fare, in un secondo momento, beneficenza.

Infatti, grazie alle bomboniere solidali dette Onlus possono godere di una pubblicità indiretta avendo l’opportunità di diffondere i propri valori su larga scala. Da ultimo, e non per minore importanza, è doveroso sottolineare prima di concludere che tutto ciò permette alle stesse di ottenere un ricavo di entità notevole destinato a finanziare direttamente i progetti su richiamati.

Scegliere quindi le bomboniere solidali vuol dire sostenere delle iniziative benefiche e, allo stesso tempo, promuovere dei progetti importanti per la salvaguardia del pianeta.