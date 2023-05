Cucina, alleata del sistema immunitario: in tavola la valeriana

Ricca di vitamine e alleata del sistema immunitario, oggi in tavola portiamo la valeriana. Si tratta, in particolare, di un’erba aromatica dalle proprietà calmanti. Moltissime le proprietà nutritive di questa pianta capaci di apportare notevoli benefici all’organismo. In primis, come già evidenziato, la valeriana è una fonte preziosa di vitamine.

Tra queste spicca la presenza di vitamina C, ma anche la A, la K e infine le vitamine del gruppo B. Si tratta di elementi essenziali che contribuiscono al mantenimento di sistema immunitario sano favorendo, inoltre anche il sistema nervoso. Inoltre, la valeriana, è ricca di minerali preziosissimi per l’organismo. Ma non è finita qui. La valeriana è infatti ricca di minerali, tra questi spiccano il calcio, il magnesio, il ferro, ma anche il potassio, tutti preziosi per la salute delle ossa, dei muscoli, ma anche per la formazione dei globuli rossi.

La valeriana, inoltre, è anche una buona fonte di antiossidanti. Questi ultimi aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Si tratta di composti benefici che, di fatto, contribuiscono a ridurre l’infiammazione nel corpo e possono svolgere un ruolo protettivo nei confronti di malattie croniche come il diabete, le malattie cardiache e il cancro. Infine, oltre alle proprietà nutritive, è importante citare la presenza di composti fitochimici con effetti calmanti e rilassati. Questi composti possono aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la qualità del sonno. Tuttavia, è importante notare che l’effetto sedativo della valeriana è più comune quando viene assunta sotto forma di integratore o tisana, piuttosto che attraverso l’uso culinario. Ecco due ricette facili e gustose per portarla in tavola.

INSALATA DI VALERIANA CON AGRUMI E NOCI

Lavare accuratamente la valeriana e asciugarla delicatamente. Poi, sbucciare le arance e il pompelmo, rimuovere la pellicola bianca e tagliarli a fette sottili. In una ciotola, unire la valeriana, le fette di agrumi e le noci (circa 50 grammi). Preparare una semplice vinaigrette mescolando olio extravergine di oliva, succo di limone, sale e pepe. Condire poi l’insalata con la vinaigrette appena preparata e mescolare delicatamente.

L’insalata di valeriana con agrumi e noci può essere servito sia come antipasto, sia come contorno leggero.

TORTA SALATA CON VALERIANA E FORMAGGIO

Prepara la base della torta mescolando la farina(200 grammi), il burro freddo a cubetti (100 grammi) e il sale in una ciotola. Lavora gli ingredienti con le mani fino ad ottenere una consistenza sbriciolata. Aggiungi acqua fredda poco per volta, impastando fino a ottenere un impasto omogeneo. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e mettilo in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, lava accuratamente la valeriana e tagliala a pezzetti. In una padella, soffriggi la valeriana con un po’ di olio d’oliva fino a quando sarà appassita. In una ciotola, sbatti le uova (ne basteranno 3) con il latte (100 ml) e aggiungi il formaggio grattugiato. Mescola bene il tutto. Aggiungi la valeriana appassita alle uova e al formaggio. Aggiusta di sale, pepe e noce moscata. Riprendi l’impasto della torta dal frigorifero e stendilo con un matterello su una superficie infarinata. Rivesti una teglia da forno con l’impasto e versa il ripieno preparato. Cuoci la torta in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti, o finché la superficie risulterà dorata e il ripieno sarà ben cotto. Lascia raffreddare leggermente la torta salata prima di servirla. È deliziosa sia calda che fredda.

Foto Pixabay