Giovinazzo, animazione turistica nei villaggi: si cerca personale

Un recruiting day per ragazzi che desiderano far parte del mondo dei villaggi turistici. La ‘Shonny Animation’, azienda specializzata in animazione turistica per villaggi e resort , in Italia e all’estero, cerca infatti le ultime 20 risorse, anche alla prima esperienza, da inserire nel settore.

Il recruiting day si terrà martedì 23 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella sede di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari – Giovinazzo, alla Cittadella della Cultura ( piazza Sant’Agostino).

Nel corso dell’evento i partecipanti potranno richiedere maggiori informazioni sulle posizioni aperte e potranno sostenere un primo colloquio conoscitivo con i referenti aziendali.Ci si può prenotare compilando il modulo al link di seguito riportato

http://www.portafuturobari.it/cittadini/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=fd6f92cb-faa5-4364-ba0a-013c5c60c6d9&Evento=RECRUITING_DAY_%E2%80%9CSHONNY_ANIMATION%E2%80%9D,_20_risorse_nell%E2%80%99animazione_turistica oppure recandosi direttamente in sede martedì 23 maggio.

