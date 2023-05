Tragedia ad Acquaviva, accoltellata donna: fermato marito

Nella tarda serata di ieri, militari della Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio un 54enne, S.L., cittadino di origine albanese, incensurato. L’uomo, poco prima, all’interno della propria abitazione di Acquaviva delle Fonti, per ragioni che – al momento – sembrano riconducibili a incomprensioni coniugali, avrebbe colpito più volte la moglie con un coltello. La donna, S.R., una 43enne di origine albanese, incensurata, dopo essere stata trasportata presso l’ospedale del posto, è stata sottoposta ad un primo intervento ed attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Presso l’abitazione dei coniugi è intervenuto anche personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari che, nel corso delle attività di sopralluogo, ha repertato anche il coltello verosimilmente utilizzato per l’aggressione.