Bari, due giorni dedicati alla donazione di sangue e alla prevenzione

Si svolgerà a Bari il 24 e 25 maggio una due giorni dedicati ad un’iniziativa che ha come scopo invitare la città di Bari a donare il sangue e a fare prevenzione. Tutto questo è reso possibile grazie alla ormai consolidata collaborazione tra Avis Bari, Brigata Pinerolo e la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori) associazione metropolitana di Bari che collaborerà mettendo a disposizione di tutti coloro che lo vorranno i propri medici per effettuare visite specialistiche.

Promuovere la cultura della donazione e della prevenzione e l’importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali rappresenta un impegno concreto che deve diventare un patrimonio della comunità.

Il giorno 24 maggio saranno organizzate alcune iniziative che coinvolgeranno la città. Piazza della Libertà si trasformerà in un piccolo villaggio dedicato a varie attività che prenderanno il via dalle ore 17.00. La Fanfara della Brigata “Pinerolo” e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Tattoli – De Gasperi” di Corato daranno il benvenuto in musica ai cittadini che vorranno intervenire. Sarà possibile partecipare, a titolo gratuito, a un corso di primo soccorso pediatrico e sicurezza in auto tenuto da un’operatrice sanitaria di Torino, Giovanna Greco, sponsorizzato dalla nota azienda di passeggini Cybex.

I genitori potranno venire insieme ai bambini e mentre gli adulti partecipano al corso i piccoli potranno trascorrere il tempo in compagnia di due educatrici della Scuola dell’Infanzia “Heidi” di Bari che li guideranno in piccole attività ludico ricreative. Anche l’attività di intrattenimento dei piccoli sarà a titolo gratuito. Il giorno 25 maggio a partire dalle ore 08.30 prenderanno il via le donazioni di sangue e simultaneamente chi vorrà potrà sottoporsi a visite gratuite specialistiche dermatologiche e nefrologiche con specialisti messi a disposizione dalla LILT di Bari