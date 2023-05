Bari, perde carico sulla tangenziale: traffico in tilt

Incidente sulla tangenziale. Un tir ha perso il carico di pasta ed è tutto bloccato. L’incidente è all’altezza dell’uscita per l’aeroporto. Sul posto l’Anas. La polizia locale invita a uscire dall’uscita C di via Napoli per proseguire per Palese. L’incidente in direzione nord provoca rallentamenti anche in direzione sud. Prestare attenzione.