Bari, stop ai disagi sul lungomare: riparte il cantiere

“Finalmente sono arrivate le condotte attese per concludere i lavori di realizzazione della fogna bianca, in favore dei comparti 1-2, del quartiere Sant’Anna”. L’annuncio è del presidente del municipio, Lorenzo Leonetti, in merito ai lavori per la realizzazione della fogna a servizio del rione Sant’Anna, i cui lavori si erano fermati da settimane, provocando disagi di traffico sul lungomare San Giorgio.

“Dalle prime ore di questa mattina – spiega ancora Leonetti – sono ripresi i lavori di posizionamento delle condotte. Nel corso della settimana la ditta incaricata provvederà a chiudere lo scavo fatto sulla carreggiata, in modo da ristabilire la viabilità sul lungomare, riducendo i disagi alla circolazione, un dettaglio importante visto l’arrivo della belle giornate. I lavori riguardanti la realizzazione della vasca di sedimentazione, che prevedono la costruzione di un cassero che successivamente sarà posizionato in loco, continueranno in altra sede così da ridurre i disagi alla viabilità e contestualmente non provocare rallentamenti rispetto al termine dei lavori sulla fogna bianca del quartiere Sant’Anna”.