Bari, strade periferiche come discariche: la denuncia di Gens Nova

Nel weekend appena trascorso, il Gruppo di Lavoro per la prevenzione dei Fenomeni a danno dell’Ambiente e della Salute Pubblica di Gens Nova in collaborazione con i Volontari dell’ANUU Migratoristi ODV, ha percorso nuove e vecchie strade, per verificare lo stato di salute delle arterie baresi in aree periferiche. Purtroppo la cartolina non è delle migliori: bordi di strade utilizzati come discariche a cielo aperto. “Dalla vecchia 54, passando per strada San Giorgio Martire, finendo su strada Zippitelli – si legge in una nota – gli stessi scenari si sono palesati ai nostri occhi, dai fusti contenenti sostanze, ad accumuli di parti di veicoli, non tralasciando rifiuti eterogenei miscelati tra loro, alcuni rilevamenti sono stati eseguiti su aree già precedentemente segnalate, sintomo di un’attività delinquenziale che non conosce tregua. E’ palese che l’attività di smaltimento dei rifiuti è florida, costante e sicuramente redditizia per costoro che agiscono impunemente a danno della salute pubblica. Auspichiamo che le Autorità competenti, alle quali abbiamo segnalato le diverse situazioni, possano prenderne atto e che si possa in qualche modo arginare il triste e becero fenomeno”, conclude la nota.