Gite fuori porta vicino Bari: ecco dove godersi il bel tempo

Con l’arrivo del bel tempo, tutti sentiamo la voglia di uscire ed esplorare nuovi luoghi, così da poterci godere il sole che scalda la pelle: una sensazione che ci era mancata da troppi mesi. Ebbene, l’Italia di certo non difetta in termini di località da visitare in questo specifico periodo dell’anno, con la primavera finalmente protagonista.

La Puglia, poi, può offrire alcune delle perle più belle della Penisola, molte delle quali si trovano proprio vicino a Bari. Vediamo dunque di scoprire quali sono le mete migliori per una gita fuori porta nei pressi di questa città.

Le mete migliori per una gita fuoriporta vicino a Bari

Si comincia con un must che merita senza ombra di dubbio la prima posizione in classifica. Si parla nello specifico di Alberobello, un piccolo paese in provincia di Bari divenuto famoso in tutto il mondo per via dei trulli, inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO. Questo luogo è perfetto per partire se si è alla ricerca di una meta dove potersi rilassare camminando, lanciandosi alla scoperta di una gemma unica nel suo genere. Le viuzze di questo paese, inoltre, permettono anche di visitare diversi negozietti caratteristici.

Una seconda località tutta da scoprire, come sempre nei pressi di Bari, è Polignano a Mare. Da qui si possono ammirare dei bellissimi panorami dell’adriatico, magari concedendosi un bagno, per via delle acque cristalline che caratterizzano la sua costa. Infine, non potremmo non citare Matera, la cosiddetta Città dei Sassi, che si fa apprezzare per le sue case che sembrano quasi essersi incastrate nei meccanismi del tempo.

Gita fuori porta vicino Bari: cosa mettere nello zaino?

Innanzitutto, prima di partire, bisogna fare un check dei documenti, per avere la certezza di non dimenticarli a casa. Lo stesso discorso vale per i contanti, sempre preziosi quando si va in gita fuori porta, e per le cartine, necessarie per orientarsi (in alternativa si può usare il GPS). Inoltre, da non dimenticare mai la borraccia, dato che passeggiando sotto al sole la sete diventerà presto una nemica da combattere, così come la disidratazione.

I fumatori avranno sicuramente bisogno di portare una serie di oggetti all’interno del proprio zaino. Invece, coloro che sono passati alla e-cigarette, possono facilmente riporre il dispositivo in un astuccio adatto e conservarlo in tutta comodità nella borsa. Oltre a ciò, è possibile optare per una sigaretta elettronica piatta, un tipo di device molto più pratico e facile da trasportare, ovunque si vada.

L’elenco dei must da portare con sé, quando si viaggia fuori porta, include ovviamente anche gli occhiali da sole e il cappellino. Infatti, è bene ricordarsi che in primavera il sole inizia a picchiare forte. Infine, la lista viene completata dai medicinali.