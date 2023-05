Puglia scelta come sede G7, Decaro: “Se sarà a Bari, noi pronti”

“Non ci hanno comunicato dove si terrà il G7 in Puglia” ma se lo dovessero “fare a Bari credo che abbiamo già mostrato capacità organizzative” sui grandi eventi grazie anche al lavoro “delle forze dell’ordine e la prefettura”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo a “Un Giorno da pecora” su Radio1. Il sindaco è intervenuto in merito all’annuncio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla scelta della Puglia come prossima sede del G7 nel 2024.