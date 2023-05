Sfruttare i vantaggi nell’utilizzo di piattaforme aeree per la manutenzione di edifici

Ogni tipologia di edificio, sia la loro destinazione residenziale o produttiva, necessita di una manutenzione costante sia interna che esterna.

Focalizzando l’attenzione sugli interventi di manutenzione esterna si nota immediatamente come la maggior parte di queste lavorazioni deve essere realizzata in quota.

Tra queste rientrano la realizzazione di cappotti termici, il rifacimento del tetto, la sostituzione e la manutenzione di infissi o caldaie.

A questi lavori, che hanno caratterizzato il Superbonus 110%, si aggiungono la manutenzione di impianti e grondaie, le tinteggiature e le piccole ristrutturazioni edili.

Quando si deve raggiungere una determinata altezza si impiegano le piattaforme aeree, che sono i mezzi di sollevamento più idonei a lavorare in quota in piena sicurezza.

Noleggiare una piattaforma aerea permette di avere a disposizione la macchina giusta per il lavoro da effettuare.

Esistono infatti tipologie e modelli diversi di piattaforma che hanno caratteristiche e utilizzi specifici.

Sebbene le piattaforme semoventi siano molto utilizzate in edilizia è la piattaforma autocarrata quella che trova maggiore impiego per quanto concerne la manutenzione degli edifici.

L’utilizzo di questi macchinari consente di sfruttare diversi vantaggi di cui l’efficienza delle piattaforme aeree autocarrate è la principale.

La struttura è ciò che rende unica questa tipologia di piattaforma che, a differenza degli altri modelli, può circolare su strada.

Come si può dedurre dal nome, la piattaforma autocarrata si compone di un autocarro cabinato sul quale è installato un braccio articolato. All’estremità del braccio si trova la cesta, all’interno della quale sale l’operatore per essere sollevato in quota.

Essendo dotata di targa bianca la piattaforma autocarrata può circolare liberamente su strada e per guidare la maggior parte dei modelli è sufficiente la patente di tipo B.

Ciò significa che l’operatore può guidare la piattaforma noleggiata fino al punto esatto dove deve eseguire i lavori godendo della massima libertà.

È importante sottolineare come la patente sia necessaria per guidare il mezzo su strada, mentre per poter manovrare la piattaforma la normativa richiede una specifica abilitazione.

Potendo guidare la piattaforma l’operatore può spostarsi di volta in volta, aggirando gli eventuali ostacoli a terra, appena terminate le operazioni in un determinato punto. Può addirittura raggiungere cantieri diversi con il medesimo mezzo.

Il braccio articolato della piattaforma permette all’operatore di raggiungere qualsiasi punto di lavoro. Potendo contare sulle numerose combinazioni garantite dalle articolazioni è possibile evitare ostacoli aerei, come cavi o rami, che altrimenti renderebbero difficoltoso l’accesso all’area sulla quale bisogna intervenire.

Poter raggiungere il punto esatto di lavoro, senza dover scendere dal cestello, garantisce all’operatore un notevole risparmio di tempo che si traduce in efficienza nel portare a termine la lavorazione.

Utilizzare una piattaforma aerea nelle manutenzioni degli edifici significa anche sfruttare i vantaggi intrinsechi del noleggio.

Noleggiando la piattaforma autocarrata il cliente ha sempre la garanzia di impiegare macchine sicure sulle quali sono state svolte regolarmente le manutenzioni.

Oltre alle operazioni manutentive il noleggiatore effettua controlli ispettivi ogni volta che la piattaforma esce o rientra nel centro noleggio. Il motivo è semplice: assicurare sempre al cliente che la macchina sia nelle migliori condizioni in termini di sicurezza ed efficienza.

Il noleggio è inoltre un servizio a 360° di cui il cliente può sfruttare ogni punto di forza. Il personale del centro noleggio può offrire supporto nella scelta della macchina più adatta alle proprie esigenze, soprattutto in relazione all’altezza da raggiungere.

Nel caso in cui il cliente decida di noleggiare anche altre macchine o attrezzature può pianificare con il noleggiatore la consegna e il ritiro direttamente sul posto di lavoro, così da non dover organizzare in autonomia il trasporto.

All’interno del noleggio rientra anche l’assistenza tecnica durante tutto il periodo in cui il cliente dispone della macchina. Possono infatti verificarsi malfunzionamenti o anomalie alla piattaforma e in questo caso un tecnico del centro noleggio interverrà per poterla ripristinare in tempi brevi. Se il problema richiede tempo eccessivo il noleggiatore può fornire una macchina sostitutiva così che il cliente possa riprendere al più presto il proprio lavoro.

La garanzia della continuità lavorativa rappresenta un vero e proprio vantaggio del noleggio, che il cliente può sfruttare per operare in maniera efficiente.

Ricorrere al noleggio di piattaforme aeree per effettuare la manutenzione agli edifici è la soluzione ideale per ogni tipologia di cliente.

Le piattaforme autocarrate consentono la massima libertà al cliente per lavorare con efficienza, potendo contare su un vantaggioso servizio a tutto tondo durante tutto il periodo di noleggio.