Tentativo di rapimento di un bimbo di 2 anni, paura a Milano

Tanta paura ieri in piazza Gae Aulenti a Milano quando è stato sventato un tentativo di rapimento di un bambino di due anni. Secondo quanto poi ricostruito dai carabinieri, mentre era a passeggio, il papà del bimbo ha visto una donna avvicinarsi al bambino di due anni, prenderlo in braccio e provare ad allontanarsi verso la stazione Garibaldi. Per fortuna il papà è riuscito a fermarla e a recuperare il piccolo. La donna è stata rintracciata dai militari. Sarebbe una italiana di 22 anni denunciata per sequestro di persona. (foto MilanoBelladaDio)