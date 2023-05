Bari, a San Pio la palestra vandalizzata diventa un birrificio sociale

Il giorno 26 maggio 2023 alle ore 20.30 presso l’ex Scuola Media Statale A. Moro nel Q.re S.Pio – Bari, quella che era un tempo la palestra rimasta per più di venti anni vandalizzata e bruciata, oggi riapre le porte in una nuova veste: quella di FUORI ORARIO_Birrificio Sociale del Q.re San Pio. Fuori Orario è uno spazio sociale gestito dai ragazzi del quartiere San Pio che hanno appreso le tecniche della produzione di birra artigianale immersi in un luogo da immaginare e reinventare nel quale co-progettare eventi aggregativi e culturali rivolti al pubblico e ai privati. Sarà un polo aggregativo per tutti! Nato nel quartiere San Pio ma in grado di attrarre persone da tutta l’area metropolitana barese, mira all’inclusione sociale e culturale. Un posto i cui ricerca e sperimentazione, unite alla produzione di birra artigianale, diano ampio sfogo allo sviluppo di competenze formali ed informali.

Il progetto ha come capofila la Cooperativa Sociale GET presente sul territorio da circa 20 anni con il progetto sociale “Accademia del Cinema Ragazzi”, in ATS con “l’associazione ragazzi di San Pio” come destinatari diretti di tutta l’operazione. Loro si occupano della produzione della birra e della gestione futura del birrificio con il supporto del circolo Arci “La stanza di Cesco”. FUORI ORARIO gode del finanziamento del Comune di Bari grazie ai fondi del PON Città Metropolitane 2014-2020 erogati attraverso l’Avviso Pubblico “URBIS” per la creazione di servizi di prossimità presso le aree urbane a forte rischio di marginalità. Asse 3, Azione 3.3.1 – Progetto BA3.3.1.g “Urbis”. La sua realizzazione è stata possibile anche al co-finanziamento di: Fondazione Opere Laiche Palatine Pugliesi, Cippone&diBitetto srl e ANCE-Puglia. In più tutta la rete solidare di aziende, privati e cittadini che hanno dato il loro contributo e sostegno.

L’evento prevede:

-la prima apertura al pubblico alla presenza del Sindaco di Bari Antonio Decaro e l’Assessora alle Politiche Giovanili Paola Romano.

-la degustazione delle birre prodotte dai ragazzi

la Kieślowski (Keller-Pils)

la Fassbinder (Weiss)

la Lynch (Ipa)

la Burton (Stout)

> il concerto live del gruppo The Rumblers e il Dj Set di japanorama.