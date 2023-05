Ancora disagi sulla Ss16. Dopo i rallentamenti della giornata di ieri, dovuti ad un carico di pasta caduto sui curvoni di Palese, durati almeno sino alle 13, anche questa mattina non mancano le problematiche in tangenziale. Lo segnala la Polizia Locale che raccomanda di prestare attenzione alla guida per via di code e rallentamenti di 5 chilometri in direzione Nord. L’inizio della coda parte da via Amendola. Ignote le cause, si consigliano percorsi alternativi.

Foto repertorio