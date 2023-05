Bari, l’estate si fa attendere: è ancora intensa l’instabilità

Il maltempo continua a non placare la sua morsa. Dopo la scorsa settimana e l’ultimo weekend di pioggia a Bari e in Puglia, anche per i prossimi giorni non arriverà il caldo né tantomeno giornate soleggiate se non per la prima parte della mattina. Il meteo è ancora infatti all’insegna dell’instabilità. Insomma i baresi dovranno ancora attendere qualche giorno per godersi il mare.

“Sarà una settimana sicuramente primaverile con temperature miti – precisa il colonnello Vitantonio Laricchia – anche se anche la primavera è arrivata in grosso ritardo. Le condizioni metereologiche saranno quelle simili a marzo e aprile. Dobbiamo attenderci grande instabilità con ampi schiarite di prima mattina, ma nel pomeriggio sono previsti annuvolamenti con rovesci, temporali e grandinate specialmente nelle zone interne. I mari saranno poco mossi mentre le temperature saranno tra i 24 e i 26 gradi. Tutto questo per diversi giorni ancora.

Per l’estate – assicura il colonello – dobbiamo purtroppo attendere ancora diversi giorni. La stagione è in ritardo. Sicuramente il caldo estivo non arriva se non dopo i primi giorni di giugno”.