Le investigazioni bloccano i cyber attacchi alle aziende italiane

L’innovazione tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha portato numerosi cambiamenti anche all’interno delle aziende. E accanto ai tanti vantaggi di cui si può godere, sono emerse anche numerose minacce, prima fra tutte quelle legate ai cyber attacchi.

Infatti, l’incremento nell’utilizzo dei sistemi informatici e la sempre maggiore digitalizzazione delle imprese hanno creato questo ulteriore e nuovo ambito di vulnerabilità delle aziende.

Con la maggioranza dei business ormai presenti in rete, gli attacchi informatici sono oggi all’ordine del giorno. A tal proposito l’ultimo rapporto del Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, ha evidenziato come l’Italia sia nel mezzo di una guerra cibernetica diffusa.

La situazione, infatti, desta molte preoccupazioni: con 188 attacchi informatici verso il nostro Paese registrati nel solo 2022, si è assistito a un loro aumento del 169% rispetto all’anno precedente (contro l’incremento del 21% registrato a livello mondiale).

Oltre a questi dati, l’analisi del Clusit ha evidenziato anche le finalità prevalenti di tali attacchi che, nella maggior parte dei casi, sono atti di cybercrime legati alla diffusione dei ransomware. Questi ultimi rappresentano un tipo di malware che crittografa i file nel sistema e li rende inutilizzabili, allo scopo di estorcere del denaro per il loro ripristino.

Questo genere di attacchi informatici rappresenta il 93% del totale e minaccia soprattutto le aziende manifatturiere del Made in Italy, quelle del settore tecnico-scientifico e dei servizi professionali, con un aumento del 150% rispetto ai dati del 2021.

In virtù di tale nuovo scenario, sempre più aziende nel nostro Paese cercano una tutela da queste minacce, ancora poco conosciute. Infatti, la maggior parte delle aziende è consapevole di quanto sia necessario investire in cyber security rivolgendosi ad esperti del settore. In questo contesto, INSIDE è un’agenzia investigativa di spicco in Italia e all’estero che dal 2014 aiuta a protegge i sistemi informatici dalle minacce esterne.

Sul lavoro svolto da questo tipo di agenzie, infatti, se ne parla sul sito di INSIDE. Da qui emerge chiaramente un’azione di tutela delle aziende che corre su due binari paralleli: da un lato prevenire le minacce informatiche e dall’altro mitigare le conseguenze di un eventuale attacco.

I principali attacchi alla Cyber security aziendale

Le indagini aziendali di cyber security svolte dalle agenzie investigative permettono a queste ultime di conoscere quali sono i più frequenti attacchi alla sicurezza informatica.

Infatti, allo scopo di sensibilizzare e informare gli imprenditori, Alessio Piccinni, Intelligenge & Cybersecurity Analyst di INSIDE Intelligence & Security Investigations, ha condiviso i dati in suo possesso. Da questi, emerge che le minacce informatiche più diffuse sono:

gli attacchi mediante malware che infettano il sistema informatico per danneggiarlo o per svolgere attività di spionaggio, utilizzando virus, trojan, ransomware e worms;

che infettano il sistema informatico per danneggiarlo o per svolgere attività di spionaggio, utilizzando virus, trojan, ransomware e worms; le truffe mediante l’ attività di phishing che consistono in un link fasullo inviato via e-mail. In particolare, simulando che l’e-mail provenga da mittenti autorevoli, come il proprio istituto bancario, i “cyber pirati” mirano a ottenere così l’invio di dati sensibili;

che consistono in un link fasullo inviato via e-mail. In particolare, simulando che l’e-mail provenga da mittenti autorevoli, come il proprio istituto bancario, i “cyber pirati” mirano a ottenere così l’invio di dati sensibili; in ultimo, gli attacchi brute force, intentati allo scopo di trafugare le password aziendali per intromettersi nei sistemi.

Queste sono solo alcune delle tante minacce da cui le aziende devono difendersi, per questo motivo è utile conoscere l’importanza della cyber security.

Cyber security: come le indagini aziendali tutelano le imprese

Rivolgersi ad agenzie di investigazioni esperte in cyber attacchi è l’unico modo che le imprese italiane hanno per difendersi e tutelare il loro patrimonio aziendale. In tal modo, possono contare sull’aiuto di alleati che lavorano allo scopo di prevenire gli attacchi informatici e di inibirne gli effetti.

Infatti, tramite indagini svolte nel rispetto della privacy e della legalità, raccogliendo prove certe e realizzando report dall’alto valore giuridico, le aziende specializzate in indagini aziendali e cyber security fungono da scudo protettivo per le imprese italiane.

Grazie all’utilizzo di strumenti specifici, i sistemi informatici aziendali vengono potenziati e analizzati con continuità per individuare la presenza di eventuali punti deboli. Questo è reso possibile grazie all’attività di vulnerability assessment. Inoltre, nel caso in cui un sistema informatico subisca un attacco, il lavoro di cyber security si concentra sul suo ripristino, minimizzando eventuali danni provocati, attraverso il cosiddetto computer hacking forensics.

Anche il penetration test è uno strumento molto richiesto dalle aziende italiane perché, simulando cyber attacchi, monitora la reazione del sistema informatico per comprendere come potenziarlo.

Appare evidente quindi come l’aumento delle cyber minacce, che tanto preoccupa le aziende italiane, possa essere contrastato mediante tali importanti strumenti. Il tutto, a patto che ci si affidi a esperti del settore specializzati in investigazioni aziendali e cyber security.