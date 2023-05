Mola, il candidato sindaco M5s va con il centrodestra: è bagarre

Ieri il comunicato con cui il candidato sindaco del M5s a Mola di Bari, Michele Daniele, uscito sconfitto dal primo turno, annunciava che al ballottaggio non avrebbe appoggiato nessuno: né Giuseppe Colonna (centrosinistra) né Francesco Brunetti (centrodestra). Stamattina il dietrofront su Facebook e la dichiarazione di sostegno a Brunetti. La sua decisione, però, ha irritato i vertici regionali del M5s che si sono dissociati “con fermezza”.

Sui social Daniele comunica che “la coalizione per Francesco Brunetti sindaco e la lista a sostegno di Michele Daniele sindaco, avendo superato alcune difficoltà esterne, sottolineano e rinnovano il proprio impegno congiunto nella programmazione volta alla risoluzione delle fondamentali tematiche legate all’ambiente e alla tutela del territorio, così come già operato nel mandato svolto durante la scorsa consigliatura in opposizione alla amministrazione Colonna. Invitano pertanto tutti gli elettori del candidato sindaco Brunetti, e dei già candidati sindaci Di Rutigliano e Daniele, a sostenere la candidatura di Francesco Brunetti a sindaco di Mola”.

Una presa di posizione, questa, che ha spinto il M5S a prendere le distanze: “Il Movimento 5 Stelle – comunica il partito – si dissocia con fermezza dal contenuto dei comunicati (pubblicati su piattaforma social) dei candidati Michele Daniele e Francesco Brunetti. Il supporto dichiarato alla coalizione di centrodestra nel prossimo ballottaggio per l’elezione del sindaco di Mola di Bari, è frutto di un’iniziativa autoreferenziale, non associabile al M5S. I valori che animano la nostra comunità così come la nostra condotta politica e civica, non sono compatibili con quelli espressi dalle personalità e dalle forze politiche che Daniele intende sostenere. Ne consegue che, a partire dalla data odierna, le azioni svolte dallo stesso e dal gruppo locale saranno riconducibili esclusivamente a mere iniziative personali”.