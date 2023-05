Road to Battiti live, a Fasano e Taranto arrivano Mr Rain e Annalisa

Prosegue“Road to Battiti”, il tour di preparazione e avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live. Tanti gli artisti attesi in Puglia. Sabato 27 maggio il radio live show di Radio Norba approderà a Fasano e sul truck della radio del sud, ai microfoni dei dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni, ci sarà Mr.Rain. Sarà l’occasione per presentare il suo nuovo singolo “La fine del mondo”, scritto e cantato con Sangiovanni. E’ una canzone pop, uk garage e cinematic, che sono le sonorità classiche di Mr.Rain, con pianoforti, archi e percussioni. Parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. E’ un gran momento per Mr.Rain, che ha conquistato il grande pubblico con Supereroi, terzo classificato a Sanremo e certificato triplo platino. Nel giro di pochi giorni dall’uscita ha scalato tutte le classifiche. E’ anche tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio. Il video ha oltre 30 milioni di views.

Domenica 28 maggio “Road to Battiti” farà invece tappa a Taranto. Protagonisti della serata saranno Fedez, Annalisa e Articolo 31, per la prima volta insieme con un nuovo singolo, “Disco Paradise”, in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 25 maggio. “Road to Battiti” sarà in assoluto la loro prima uscita pubblica insieme.”Disco Paradise” ancor prima del debutto viene dato per certo come uno dei tormentoni dell’estate 2023. I nomi sono da urlo. Fedez non ne sbaglia una e con “Disco Paradise” inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music. Annalisa è fresca delle hit “Mon Amour” e “Bellissima”, in cima a tutte le classifiche. J-Ax e Dj Jad sono tornati quest’anno, in occasione di Sanremo, con il primo inedito dopo vent’anni, una formazione iconica, nonché grandi amici di Fedez. Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello, che non lascia scampo: al secondo ascolto è già nella testa. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico.

Dopo Canosa, Barletta, Massafra e Mesagne, altri due grandissimi appuntamenti, dunque, per “Road to Battiti”. Dieci in tutto le tappe del tour. In ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e, al termine, la performance on the road che sarà trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero.