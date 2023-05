A Bari sempre meno single acquistano casa: è ‘un affare di famiglia’

A Bari sempre meno single acquistano casa. Le compravendite in città sono per lo più un “affare di famiglia”. Con la componente single si intendono i non sposati, i divorziati, separati e vedovi. Secondo uno studio dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa nelle grandi città italiane nel 2022 emerge che le prime quattro città per compravendite da parte di single sono Bologna, Milano, Roma e Torino. Bari è invece tra le ultime città della classifica assieme a Firenze e Napoli.

Nelle città che guidano la classifica la popolazione single è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni. Si tratta infatti di realtà molto attrattive dal punto di vista lavorativo e universitario, con lavoratori trasfertisti e studenti universitari in arrivo da tutta Italia che spesso, dopo un periodo in affitto, acquistano l’abitazione.

Nel 2022 è Bologna la città con il più alto tasso di acquisto da parte di single (47,1%). Segue Milano (43,9%), città che nel 2020 era al comando di questa speciale classifica. Bologna riconferma il primato che aveva già raggiunto nel 2021 a scapito di Milano. Da segnalare al terzo posto Roma, dove nel 2022 la percentuale di acquisti da parte di single è cresciuta

(si passa dal 36,8% del 2021 all’attuale 41,3%), portando la Capitale sul podio.

Al quarto posto Torino (40,1%), con percentuali sostanzialmente stabili negli ultimi anni. Verona e Genova si attestano intorno al 35%, il capoluogo ligure evidenzia un leggero calo rispetto al 2021, mentre la quota “single” della città scaligera è rimasta praticamente invariata. Palermo, Bari e Firenze si attestano nella parte bassa della classifica, le prime due confermano una tendenza già evidenziata negli anni precedenti (seppur con percentuali in aumento rispetto al 2021), mentre Firenze registra un lieve calo della quota di acquirenti single e scende al penultimo posto.

Discorso a parte per Napoli, dove solo il 26% delle compravendite è concluso da single. Il dato è praticamente invariato rispetto agli ultimi anni, la città partenopea si conferma quindi fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale di compravendite da parte di single.