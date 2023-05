A Trinitapoli appuntamento con la sicurezza stradale

“La Sicurezza Stradale, un impegno per la legalità”: questo il titolo della giornata promossa dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle iniziative del Patto Educativo Provinciale ed in collaborazione con il Comune di Trinitapoli e l’Automobile Club Italia Bari e Bat, in programma giovedì 25 maggio a Trinitapoli. L’iniziativa è rivolta agli studenti del territorio.

Il programma della manifestazione, con inizio alle ore 9.30 presso il salone parrocchiale “San Francesco” della Parrocchia Immacolata, prevede, dopo i saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso e della Commissione Straordinaria di Trinitapoli, alcuni focus sulla guida in stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti a cura del Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Barletta Andria Trani, Commissario Capo Nicola Ciccone, sul ruolo del Ser.D, con dati e prevenzione in tema di sicurezza stradale, a cura del Direttore del Ser.D della Asl BT Gianfranco Mansi, della psicologa del Ser.D di Margherita di Savoia Antonella Zotti e dell’assistente sociale del Ser.D di Margherita di Savoia Laura Cristiano, e sugli effetti della distrazione alla guida a cura della formatrice del’Aci Bari Bat Elisabetta Ranieri. L’incontro sarà moderato dal Direttore dell’Aci Bari Bat Maria Grazia De Renzo. A seguire, attorno alle ore 10.40 in via Vittorio Veneto, esperienze interattive con la simulazione di un crash test e visite agli stand. L’appuntamento di Trinitapoli rappresenta una delle azioni portate avanti dell’Ac Bari Bat per il 2023 per contribuire a migliorare la sicurezza sulle strade del nostro territorio, partendo dall’educazione nelle scuole e tra i ragazzi. “Continua sul territorio di Trinitapoli un percorso di formazione dei giovani al fine di ridurre la sinistrosità stradale e dare un messaggio di pubbliche amministrazioni unite sul fronte della legalità. Essere presenti sul territorio tra i ragazzi, per svolgere esercizi utili ad una corretta guida dei veicoli, sarà sempre il nostro messaggio”, dichiara il direttore De Renzo.