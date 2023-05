Bari, il mondo nerd pronto per la prima edizione del Levante For

Fine settimana all’insegna della creatività. Si inaugura sabato 27 maggio la prima edizione di Levante For, la manifestazione di settore dedicata al mondo nerd organizzata da Nuova Fiera del Levante a Bari, in programma dal 27 al 28 maggio per appassionati di fumetti, games, cosplay.

All’inaugurazione alle 9.30 all’interno del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante parteciperanno la consigliera della Nuova Fiera del Levante, Marina Lalli, gli assessori alla allo Sviluppo Economico, alla Cultura, alle Politiche giovanili, all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari, rispettivamente Carla Palone, Ines Pierucci, Paola Romano, Pietro Petruzzelli, e la consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari.

Alle 10.00 si apriranno le porte al pubblico. Due giorni incentrati sulla cultura pop con l’obiettivo di ridare a Bari e alla Puglia una posizione di spicco nel panorama degli eventi di settore.

Il programma dell’evento sarà ricco di incontri, attività e conferenze e si dividerà in vari palchi che avranno una programmazione dettagliata durante le due giornate. Ci saranno un’Area Palco, un’Area Meet&Greet, un’Area Japan e ben tre diverse Aree Talk.

Tra gli spettacoli di punta dell’Area Palco sabato 27 maggio si terranno il contest K-Pop, a seguire la Sfilata Cosplay e alle 20.00 il concerto di Immanuel Casto e Romina Falconi, mentre per la giornata di domenica 28 maggio ci saranno gli spettacoli dei content creator Nick Radogna, Sabaku no maiku e Fraws di Parliamo di Videogiochi, oltre poi la classica Gara Cosplay e, sempre alle 20.00, il concerto delle Stelle di Hokuto. L’Area Meet&Greet permetterà di incontrare dal vivo i propri beniamini e ospiti della manifestazione.

Anche l’Area Japan presenterà un fitto calendario con workshop di origami, lezioni di lingua giapponese e lezioni teoriche di cucina orientale. Le tre Aree Talk invece presenteranno una programmazione diversificata: l’Area Talk Coruscant sarà il quartier generale del Mensa Italia, con interessanti incontri sull’ambito scienza, logica e medicina.

L’Area Talk Gotham, totalmente dedicata al fumetto, vedrà susseguirsi invece interessanti dibattiti sul lavoro del fumettista oggi e sui diversi stili. Ospite di quest’area il fumettista Rafa Sandoval che ha disegnato la locandina dell’evento e che si concederà anche per un workshop.

L’Area Talk Mondstadt presenterà una programmazione variegata che include la proiezione del corto “Jigen” del regista pugliese Agostino di Cio, talk sul gioco, interessanti workshop dedicati ai cosplayers con tematiche come il trucco prostetico e le acconciature.

Durante la manifestazione inoltre si svolgeranno raduni tematici ufficiali per cosplayers dedicati alla famosa saga di Star Wars, ai film Marvel con una speciale apparizione dei Guardiani della Galassia, al recente anime Chainsaw Man e al celebre videogioco del momento Genshin Impact. I raduni saranno aperti a tutti i curiosi che vogliono prendervi parte o solo incontrare i loro personaggi preferiti.

L’area ludica invece comprenderà giochi da tavola classici e di più recente pubblicazione, tornei di Magic, partite professionali e introduttive di Dungeons & Dragons oltre al Torneo Nazionale di Klask con ospite d’eccezione il campione mondiale di Klask Alessandro Bove.

A fare da padrona nell’area modellismo sarà la sesta Mostra Concorso di Modellismo Statico che vedrà arrivare concorrenti da tutta Europa con le loro creazioni. Ci sarà però anche spazio per il modellismo dinamico con piste per Mini Z, Scaler e macchine stradali, oltre ad interessanti laboratori introduttivi sul modellismo e sui Gundam.

Ancora un’interessante iniziativa durante Levante For. Presso lo stand di Poste Italiane sarà attivato uno speciale annullo filatelico con il logo dell’evento e la data della giornata, da poter apporre sulla cartolina ricordo che sarà regalata ai visitatori. Una chicca per i collezionisti e appassionati di filatelia locali.

Info – orari 10.00 – 20.00 (Nuovo Padiglione Fiera del Levante) – Area esterna concerti fino alle 22.00. L’accesso sarà possibile solo tramite la biglietteria collocata all’Ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando). Per garantire un accesso più rapido ed evitare le code sarà possibile acquistare online il biglietto sul sito VivaTicket.