Bari, rifiuti di ogni tipo al molo Sant’Antonio: “Così da giorni”

Bottiglie di vetro in frantumi, cartoni della pizza, lattine, bicchieri di plastica e buste dell’indifferenziato. Sono solo alcuni dei rifiuti che è possibile trovare percorrendo il Molo Sant’Antonio di Bari, luogo in cui, soprattutto nelle giornate delle stagioni più calde, si riversa moltissima gente, tra cui famiglie e bambini, per ammirare il panorama, ma anche per cenare in compagnia. Da giorni però, le condizioni sono le stesse e il molo è pieno di rifiuti.

A segnalarlo è in particolare una cittadina che ha voluto sottolineare che la situazione non cambia da lunedì scorso. “Nessuno è venuto a pulire in questi giorni – ha raccontato – stamattina, inoltre, una signora ha chiamato l’Amiu che si trovava giù che si è preoccupato di chiamare l’addetto che si occupa di pulire. Quest’ultimo ha detto che sarebbe arrivato in poco tempo, ma non è mai arrivato nessuno. Alle 13, quando sono ritornata, c’era lo stesso scempio di prima” – ha concluso.

Il molo Sant’Antonio, tra due settimane, sarà interessato dall’avvio dei lavori per il waterfront di Bari Vecchia: si procederà alla demolizione dei locali per fare spazio a pontili, passeggiate e ad un museo del mare-