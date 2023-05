Cerca stanza a Milano, l’annuncio: “Condivido pacchi pieni di Puglia”

“Cerco stanza singola a Milano, sono simpatica, mi piace cucinare e condividerei tutti i pacchi da giù pieni di Puglia”. Lo ha scritto sui social Federica, una ragazza Barese alla ricerca di un posto in cui vivere a Milano. L’annuncio, pubblicato in particolare in un gruppo dedicato alla ricerca di case o stanze in vendita e affitto, ha attirato subito l’attenzione di molti che, cogliendo lo spirito dell’iniziativa, hanno voluto supportare la ragazza. Federica, di origini molfettesi, così come si legge nella locandina che ha preparato apposta, ha 24 anni e a partire dal prossimo semestre, inizierà un master MBA in RCS business school. La sua creatività, ma forse anche la promessa di portare un po’ di Puglia a Milano, è stata subito premiata: in tanti, infatti, le hanno risposto positivamente offrendole opportunità per vivere in Lombardia. La ragazza però ha precisato: “Non ho reni da vendere, in quanto sono già senza pancreas”, ironizzando sul costo degli affitti a Milano che, secondo alcune indagini effettuate negli scorsi mesi, sarebbe la città con il prezzo più alto per una stanza. Il prezzo medio, per una singola, arriva anche a 600 euro al mese.

Foto Facebook Bacheca annunci vendita/affitto case Milano