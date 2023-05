Classifica dei presidenti di Regione, Emiliano si piazza 11esimo

Michele Emiliano è all’undicesimo posto nella classifica relativa al gradimento dei governatori italiani. È quanto emerso da un sondaggio realizzato da Swg effettuato su un campione di 10.899 persone nel periodo tra marzo e maggio. Si tratta di un dato positivo per il presidente della Regione Puglia che, rispetto all’anno scorso, con un punteggio del 36%, ha guadagnato tre punti in più. Il governatore più apprezzato, secondo quanto emerso dalla classifica, è invece Luca Zaia (Veneto), in vetta con il 69% dei consensi (ma con meno 7 punti rispetto all’anno scorso), seguito, a pari merito, con il 64% dal governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

In coda alla classifica, con il 20% dei consensi, si trova invece Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna. Infine, un dato positivo, ha riguardato il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi che, con il 33% dei consensi, ha guadagnato il 6% dei voti in più rispetto allo scorso anno.

Foto repertorio