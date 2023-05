Dalla Nigeria a Bari, la storia di Keli: “Ogni giorno pulisce aiuole”

“Ogni giorno, da qualche anno ormai, un ragazzo della Nigeria sta offrendo questo servizio di pulizia infestanti e rimozione polloni e succhioni nelle aiuole e alberi della nostra città in cambio di qualche moneta. Lavora senza sosta sotto il sole e con pochi mezzi a disposizione”. Lo segnalano alcuni cittadini che, adesso, vogliono ricambiare il favore ringraziando il giovane ragazzo, di nome Keli, per quello che ogni giorno fa per la città e, in particolare per il quartiere.

L’uomo, così come scritto nero su bianco su un grande cartello che posiziona nelle zone in cui opera, è arrivato in Italia ormai 40 anni fa. Oggi, per riuscire a portare a casa qualche soldo e assicurarsi di pagare le spese di casa, ha deciso di occuparsi di quello che lo appassiona, l’ambiente, prendendosi cura della natura. Ogni giorno infatti, si dedica con passione alla pulizia delle aiuole. “Ho pensato fosse saggio ripulire la natura nel mio piccolo modo” – ha sottolineato nel cartello in cui ha raccontato la sua storia, una storia travagliata di chi vive ogni giorno con non poche difficoltà e con la paura di non avere più un tetto sotto cui dormire. “Vorremmo ringraziarlo per quello che fa – evidenziano i cittadini – e sperare che venga assunto con un regolare contratto affinché continui a fare questo lavoro in maniera dignitosa” – concludono rivolgendosi alla comunità.