Incendio ospedale Monopoli-Fasano, Palese: “Nessun danno grave”

“Nessun grave danno al cantiere dell’ospedale Monopoli-Fasano, i lavori proseguiranno senza problemi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese in seguito a un sopralluogo effettuato in giornata, con il consigliere delegato, Stefano Lacatena, per verificare la presenza di eventuali danni per via dell’incendio che si è verificato in mattinata.

“Ringrazio il personale dell’impresa – ha dichiarato Palese – e i vigili del fuoco che grazie al loro immediato intervento hanno scongiurato danni rilevanti al cantiere. I lavori proseguiranno senza problemi e senza ritardi nell’interesse delle comunità di Monopoli e di Fasano” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di Lacatena: “Il rogo è stato domato, non ci sono feriti né danni rilevanti alla struttura: nel cantiere del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano è già tutto sotto controllo. Ho potuto constatarlo personalmente. Ringrazio gli operai del cantiere, intervenuti con prontezza, e i vigili del fuoco che sono sopraggiunti. Adesso, andiamo avanti con serenità verso l’apertura del nuovo ospedale che sarà un fiore all’occhiello della sanità regionale” – ha concluso.

Da una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate sul solaio, per cause ancora ignote, intaccando le guaine di copertura e alcuni frangisole. In queste ore i tecnici stanno procedendo alla puntuale verifica e quantificazione dei danni ma, fortunatamente, l’idoneità dei materiali e la qualità della posa in opera hanno comunque impedito che fossero ingenti.

Foto repertorio