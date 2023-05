Monopoli, tragedia in un cantiere: chi erano i due operai morti

Erano impegnati in lavori su alcune condutture i due operai morti questa mattina nel cantiere a Monopoli. A differenza di quanto si era appreso in un primo momento, le vittime avevano 64 e 62 anni ed erano originarie di Conversano, in provincia di Bari. All’interno del cantiere – secondo un prima ricostruzione – erano in corso attività di movimentazione di alcune macerie con le ruspe. Sul posto ci sono gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, i tecnici dello Spesal area sud dell’Asl Bari che, oltre ad eseguire alcuni rilievi sul luogo dell’incidente, stanno acquisendo le testimonianze dei presenti.

I nomi delle vittime: Sono Vito Germano di 64 anni, e Cosimo Lomele di 62, le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Monopoli, in provincia di Bari, all’interno di un cantiere edile. Secondo una prima ricostruzione, i due operai si trovavano all’interno di uno dei vasti scavi per le condutture dell’impianto fognario di un nuovo complesso edilizio, quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti. Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari intervenuti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del commissariato di Monopoli, i vigili del fuoco e il personale dello Spesal dell’Asl Bari. Germano e Lomele erano entrambi originari di Conversano, comune del sud Barese.

Il cordoglio . “L’intera cittadinanza di Conversano è colpita e sconvolta davanti a questa tragedia”. Lo dichiara Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, in provincia di Bari, città di cui erano originari i due operai morti questa mattina in un cantiere edile a Monopoli. Lovascio ha raggiunto il luogo dell’incidente. “Siamo vicini alle famiglie – afferma – e ho avuto modo già d’incontrare qualche familiare. Quello che è accaduto è una fatalità che ci deve sempre far riflettere su quello che è il tema della sicurezza sul lavoro”. Il sindaco annuncia che nel giorno dei funerali, che non sono stati ancora fissati, “sarà proclamato il lutto cittadino”.