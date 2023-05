Netflix, addio all’account condiviso: “Sarà solo per nucleo domestico”

Addio all’account condiviso su Netflix, lo ha annunciato la stessa azienda precisando che non sarà più possibile condividere la propria password con persone esterne al proprio nucleo domestico. “L’account Netflix – precisano – è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te”.

In particolare, tutte le persone che fanno parte dello stesso nucleo domestico, potranno guardare Neflix da ovunque, sia in casa, sia in movimento, sia in vacanza usufruendo inoltre, anche di nuove funzionalità come “Trasferisci profilo” e “Gestisci accessi dispositivi”. Per gli utenti “extra” invece cambia tutto: per poter accedere sarà necessario pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

A partire dalla giornata di oggi, l’azienda, invierà una mail di spiegazione a tutti gli abbonati in Italia che condividono l’account Netflix anche al di fuori del proprio nucleo domestico. “Attualmente – sottolineano infine – l’abbonamento extra non sarà disponibile per gli abbonati che pagano attraverso i nostri partner”.

Foto Pixabay