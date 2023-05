Speronano l’auto dei carabinieri, banda di ladri in fuga nel Barese

Nella serata di ieri, a Binetto, i militari della Compagnia Carabinieri di Modugno hanno intercettato una banda di ladri che stava cercando di rubare un’autovettura, spingendola con un SUV. I malviventi, accortisi della presenza dei militari, hanno tentato di investirli salvo poi fuggire. Poco dopo, nel corso dell’inseguimento, allo scopo di non essere bloccati, i ladri hanno nuovamente diretto la propria autovettura contro il mezzo dell’Arma, danneggiandolo gravemente e, dopo aver colpito un’altra autovettura in sosta, hanno concluso la fuga contro il muro di un’abitazione fuggendo a piedi. Fortunatamente, i militari coinvolti non hanno riportato lesioni gravi e sono stati medicati al Policlinico di Bari. L’attività, che si inquadra nei quotidiani servizi dedicati al contrasto dei furti di autovetture, ha permesso di sequestrare le auto coinvolte, a bordo delle quali sono stati rinvenuti numerosi attrezzi per lo smontaggio delle auto nonché un jammer.