Taranto, auto precipita per 5 metri: muore 55enne

Incidente stradale mortale la notte scorsa a Taranto. Vittima un uomo di 55 anni, originario di Palagiano, precipitato con la sua auto da un cavalcavia alle porte della città. Si tratta di una vettura Ford Ka che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato la ringhiera protettiva cadendo nel vuoto da un’altezza di circa cinque metri. All’arrivo dei soccorsi l’uomoera già deceduto. L’automobilista stava percorrendo il viadotto della rotatoria Ponte della Croce che immette sulla statale per Massafra quando ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore. Sul luogo dell’incidente spno intervenuti anche agenti della sezione Volanti e i Vigili del Fuoco distaccati all’interno del porto.