Bari, il marciapiede usato come bagno pubblico: la denuncia

I residenti sono su tutte le furie. L’ennesimo scatto di una persona che defeca in pieno giorno sul marciapiede. E’ successo questa mattina nel Murattiano, in via Garruba, vicino all’Università. La denuncia è di Luca Bratta, residente del Libertà e rappresentante di Fratelli d’Italia per il Libertà. “Terreno concimato, prestare attenzione”, scrive Bratta sui social. Ma non è la prima volta che accade: scene simili si verificano soprattutto in zona corso Italia.