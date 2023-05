Bari, l’addio a Pino Aquilino: “Uomo buono e sensibile”

L’improvvisa dipartita del Vice presidente di Confcommercio Bari BAT Pino Aquilino rappresenta una grande perdita non solo per Confcommercio Provincia di Bari – Bat, ma per l’intera comunità imprenditoriale italiana. “Ci ha lasciato un uomo buono, sensibile – aggiunge Alessandro Ambrosi presidente Confcommercio Bari BAT – e profondo conoscitore delle dinamiche di un comparto che ha attentamente osservato, analizzato e al quale, forte della sua grande esperienza, ha voluto essere di supporto nelle tante sfaccettature di cui si compone. Pino sarà ricordato non solo come un uomo di straordinarie capacità professionali, ma anche come un individuo gentile, generoso e premuroso. La sua calda personalità e il suo impegno per il benessere degli altri hanno lasciato un segno indelebile nelle vite di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua assenza sarà sentita profondamente, ma sono certo che il suo legato e il suo spirito vivranno nel lavoro che Confcommercio continuerà a svolgere per il bene delle imprese italiane”

“Pino – spiega commosso Leonardo Volpicella Direttore Confcommercio Bari-BAT- è stato una figura di grande rilievo nel settore commerciale del mondo dei preziosi, con un’impareggiabile dedizione al progresso e allo sviluppo delle attività commerciali di settore, ha ricoperto per anni la carica di Presidente nazionale Confcommercio Federpreziosi con impegno instancabile. La sua passione e la sua competenza hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia di Confcommercio.” Venerdì 26 maggio alle ore 17 i funerali nella chiesa di San Ferdinando a Bari.