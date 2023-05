Da Bari a Istanbul, due atleti di kickboxing convocati in nazionale

Un altro successo per la scuola di kickboxing del mister Giuseppe Scattarella, affiliata alla FederKomabt: dopo la vittoria del 2018, con il campione mondiale Antonello Dell’Olio, la scuola ha conquistato due nuovi posti in nazionale superando la prima fase del “Criteium”, svoltasi a Jesolo lo scorso 24 marzo e qualificandosi al torneo “Campionati Italiani Assoluti”.

La squadra ha conquistato il secondo posto sia per la categoria +94 BMN Juniores kick light, con Vincotto Antonio, sia per la categoria -74 BMN Juniores kick light, con Cioce Diego al Criteium. Invece, al torneo “Campionati Italiani Assoluti”, lo scorso 12 maggio, ha conquistato il primo posto (per Vincotto) per la categoria +94 BMN juniores kick light e il secondo posto per la categoria -74 BMN juniores kick light (con vittoria di Ciocie), ottenendo così due convocazioni in prima squadra nella nazionale italiana, validi per la partecipazione ai prossimi campionati europei in programma a Istanbul, in Turchia, dal 25 agosto al 3 settembre.