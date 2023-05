Bari, al Cus la seconda fase del “14° Memorial Nuoto Michele Lorusso”

Sabato 27 e domenica 28 maggio, al Cus Bari, si terrà la seconda fase del “14° Memorial Nuoto Michele Lorusso” meeting nazionale di nuoto patrocinato da Regione Puglia, Comune di Bari, Coni e Fin, con le gare della categoria Assoluti, ovvero Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, al quale parteciperanno 24 società provenienti da tutta Italia. La manifestazione ha come obiettivo quello di ricordare Michele Lorusso, atleta scomparso prematuramente all’età di ventiquattro anni in un incidente stradale il 20 ottobre 2007. Michele, laureato al Politecnico di Bari, nuotava con i colori del C.U.S. Bari e ha sempre collaborato con la compagine sportiva cussina con grande lealtà sportiva e tanta spensieratezza, che lo rendevano un ragazzo speciale.

“Il programma gara è abbastanza ricco – ha commentato Roberto Tamma, tecnico del Cus Bari – è assume valore in ogni edizione. Quest’anno avremo la partecipazione di atleti nazionali di caratura internazionale come Pilato e Di Liddo, due dei tre pugliesi che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi”. Si scenderà in acqua molto presto, già alle 8.30 di entrambi i giorni. Nella prima parte della giornata di abato si terranno le gare dei 400 stile libero, 200 misti, 500 farfalla e 50 rana. Nel pomeriggio, invece, toccherà ai 50 dorso, 100 stile libero, 200 rana e 200 farfalla. Domenica toccherà ai 400 misti, 100 farfalla, 100 dorso e 200 stile libero. Nel pomeriggio si concluderà con 200 dorso, 100 rana e 50 stile libero. Lo scorso weekend si sono svolte le gare dedicate agli Esordienti A e B. I più piccoli, allenati da Mario Pellegrino e Mariateresa Tamma il Cus Bari ha raggiunto il primo posto come società; con i più grandi, seguiti da Roberto Tamma e Christian De Giglio è stato ottenuto il terzo posto. Questi due risultati, che formano il punteggio per la classifica speciale hanno portato i padroni di casa a mantenere comunque il primo posto” – ha evidenziato.

“A seguito dell’andamento delle gare della scorsa settimana, siamo doppiamente soddisfatti – ha proseguito – lo siamo sia per il livello agonistico mostrato che per la buona riuscita della prima parte della manifestazione perché tutti sono stati contenti e tutto è andato per il meglio. Adesso ci prepariamo a gareggiare con i nostri atleti dai 13 in su e a gestire al meglio una manifestazione alla quale siamo molto legati” – ha concluso.