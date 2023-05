Bari, arte e spettacolo al Municipio II: pubblicato il bando

È in pubblicazione sul sito del Municipio II e sul portale istituzionale del Comune l’avviso del progetto “Arte, musica, danza e spettacoli al Municipio II”, finalizzato all’individuazione di più operatori economici interessati a realizzare, nei fine settimana di giugno, luglio e settembre, almeno sei spettacoli o eventi a carattere artistico-culturali quali appuntamenti di cabaret, concerti e performance teatrali.

Gli spettacoli / eventi richiesti dovranno essere realizzati in alcuni luoghi di aggregazione a tal fine individuati sul territorio municipale, tra cui piazzale Lorusso, piazzale Cirillo e parco Don Tonino Bello.

A esito dell’avviso il Municipio provvederà a erogare, in favore del soggetto attuatore, un contributo massimo pari all’80% del disavanzo finanziario derivante dall’attuazione del progetto e, comunque, non superiore all’importo di 15.000 euro secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici ad organismi pubblici e privati operanti nei settori della cultura, spettacolo e turismo.

Possono partecipare all’avviso i soggetti di cui all’articolo 6 del citato regolamento, iscritti all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo istituito presso il Comune di Bari.

Gli eventi, da tenersi tra giugno e settembre prossimi, saranno a titolo completamente gratuito per i cittadini.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC del Municipio (municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it) entro le ore 12 del prossimo 13 giugno.

“Con la pubblicazione di questo avviso – commenta il presidente del Municipio Gianlucio Smaldone – completiamo le procedure per definire il programma degli eventi culturali e sportivi che si terranno quest’estate in una serie di piazze e giardini del territorio municipale, con l’obiettivo di offrire a tutti i residenti la possibilità di trascorrere momenti di svago e di aggregazione nei diversi quartieri che compongono il Municipio II. A breve, inoltre, il Consiglio si riunirà per valutare il progetto che, attraverso un avviso pubblico, consentirà ai bambini e ragazzi del Municipio di partecipare ai campi estivi, una delle attività più apprezzate dalle famiglie, alla quale vorremmo destinare maggiori risorse che in passato, come sempre prevedendo la partecipazione gratuita per i minori provenienti dalle famiglie più fragili”.