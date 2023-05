Bari, degrado al Libertà: “Il parco Mimmo Bucci è una latrina”

L’unico parco del quartiere Libertà, intitolato al cantante Mimmo Bucci, sprofonda nel degrado. L’ennesima denuncia è di Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico “Riprendiamoci il Futuro”. “Come si evince – sottolinea Cipriani – dalle foto allegate la “fontana/cascata” è un vero pericolo per la salute dei frequentatori del parco in quanto la “cosiddetta” fontana/cascata che da tempo immemore è una vera bomba di infezioni. Alla luce di quanto sopra Luigi Cipriani invita sindaco, assessore al Patrimonio, assessore all’Igiene e Presidente del 1° Municipio di attivarsi urgentemente, ognuno per la propria competenza, affinché sia data dignità ad un parco che grazie all’inerzia di questa amministrazione è stato ridotto ad una vera e propria “latrina” tanto da essere pericoloso per la salute dei frequentatori e pertanto infrequentabile. Ogni ulteriore commento – conclude – è superfluo”.