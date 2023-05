Bari, “grandi pulizie” in corso Italia: rimossi cartoni e materassi

Grandi pulizie oggi in corso Italia dove operatori dell’Amiu stanno rimuovendo i cumuli di cartoni e i rifiuti lasciati dai senzatetto nella notte. Da tempo i residenti richiedevano il ripristino del decoro in corso Italia dove ogni giorno si registrano episodi di degrado. “Abbiamo tenuto un incontro con le Fal – ha detto Luca Bratta, coordinatore del Libertà per Fratelli d’Italia – chiedendo appunto di intervenire e ripulire quei portici, le cui condizioni erano al di là del tollerabile. Ormai i residenti non potevano più camminare tranquillamente senza dover assistere a scene di persone che facevano i loro bisogni a cielo aperto. Senza dimenticare gli atti vandalici che si sono verificati ai danni delle auto”.