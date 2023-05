Ciclista travolto e ucciso da pirata della strada nel Barese

Questa mattina, alle ore 08:45 circa, militari della Compagnia Carabinieri di Triggiano sono intervenuti all’altezza del km. 15 della SP 240 dove, poco prima, un’auto (poi allontanatasi) ha investito un uomo in sella alla propria bicicletta che, a seguito delle ferite riportate, è deceduto. Le indagini sono in corso per rintracciare il pirata della strada.