Bari, rimossa la ruota panoramica. I turisti: “Vista mozzafiato”

Solo alcuni turisti hanno lamentato forse il costo del biglietto leggermente elevato. Per il resto la ruota panoramica grazie alla vista mozzafiato ha fatto breccia nel cuore non solo di chi ha trascorso solo qualche giorno in città, ma anche in quello dei baresi. Il suo vero nome è ‘Blue sky wheel’ e ha trionfato fiera con i suoi 45 metri di altezza sul lungomare Nazario Sauro di Bari, in largo Giannella, dal 23 dicembre per cinque mesi. Ha divertito tanti. Dai grandi ai più piccini. Famiglie intere si sono divertite a scattare foto dall’alto. Da qualche giorno ha detto però addio alla città e al suo posto sarà installato, dal 21 al 25 giugno, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza.

I turisti e i baresi l’hanno quindi molto amata. Ne hanno elogiato la sua maestosità e le recensioni che hanno lasciato su Google sono tutte molto positive. Alcune molte entusiaste per una attrazione che permette di assistere dall’alto a tutta la bellezza di Bari. La ruota panoramica ha lasciato alla città un buon ricordo. “E’ bella da vedersi ed emozionante salirci su – scrive infatti su Google una turista straniera – L’ho trovata molto suggestiva e mia figlia si è molto entusiasmata. Io soffro di vertigini – dice ancora – e nonostante ciò ho goduto a pieno della visione del paesaggio. E’ stata una bella esperienza”. E ancora un altro turista descrive la ‘Blue sky wheel’ come “un’attrazione turistica mozzafiato, un’esperienza unica e da non perdere per un panorama fantastico che abbraccia uno dei lungomari più belli d’Europa”. Solo alcuni, come già detto, hanno lamentato il costo del biglietto (di 10 euro) troppo costoso, pur considerando che hanno assistito ad un “panorama mozzafiato”. E così solo qualche ore fa un barese scrive: “Stupenda!’ impressionante e la vista dall’alto della città è incredibile. Soprattutto al tramonto”.