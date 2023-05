Bari, al via al Levante For la fiera dei fumetti, games e cosplay

Bari celebra il mondo del gaming e dei fumetti con Levante For, la manifestazione organizzata dalla Nuova Fiera del Levante inaugurata questa mattina nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico dalla consigliera della Nuova Fiera del Levante, Marina Lalli e dall’assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone. Presenti anche l’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico e Antonino Licata, direttore della filiale di Bari di Poste Italiane che per l’occasione ha attivato uno speciale annullo filatelico con il logo dell’evento.

Singolare il taglio del nastro con le cosplayer vestite Dragon Born di Skyrim, da Nami di One Piece e da Sailor moon dell’omonimo manga.

Questa fiera per noi è una novità ed è aggregatrice di un argomento che negli anni ha trovato sempre più sostenitori in tante età – ha dichiarato Lalli. Siamo sicuri che anche questa manifestazione darà molto alla città. Siamo all’ottava fiera dall’inizio dell’anno proprio a testimonianza che la Nuova Fiera del Levante non è solo la Campionaria, l’evento più noto al pubblico, ma è un’aggregazione continua di tanti diversi argomenti che fa lavorare molto bene il territorio. L’idea è quella di crescere sempre di più. Quindi rendiamo grande anche questo nuovo appuntamento.

Se la Nuova Fiera del Levante oggi è all’ottava manifestazione questo lo si deve solo all’idea vincente di un imprenditore che si è prestato alla politica. Quindi un ringraziamento va al suo presidente, Alessandro Ambrosi. Adesso però è arrivato il momento di divertirci e quindi proviamo a sognare insieme – ha concluso Palone.

Levante For si svolgerà fino a domani, domenica 28 maggio, con numerosi ospiti, artisti, influencer.

Ricco e variegato anche il programma di domani con gli spettacoli dei content creator Nick Radogna, Sabaku no maiku e Fraws di Parliamo di Videogiochi, oltre alla Gara Cosplay e alle 20.00, il concerto delle Stelle di Hokuto. Non mancheranno lezioni di giapponese a cura delle insegnanti di Momiji, lezioni di origami e di manga per principianti. E ancora nell’Area talk tra gli ospiti di spicco vi sarà il prof. tiktoker Vincenzo Schettini, in arte “La fisica che ci piace”, Francesco Carlomagno, neuroscienziato e ricercatore, socio Mensa, con ‘La mente in gioco: Neuroscienza, videogiochi e future applicazioni terapeutiche’ e poi Rafa Sandoval che terrà un incontro dal titolo ‘Dalla sceneggiatura alla tavola nel fumetto americano’.

Interessante sarà anche il workshop di Acconciatura ‘Il Giappone nell’Opera Teatrale e nella filmografia: da Madama Butterfly a Memorie di una Geisha’.

Levante For è dunque un momento di condivisione ma anche di incontri per addetti ai lavori e gli appassionati del mondo nerd perché ormai la cultura pop, quasi uno stile di vita, è sempre più diffusa anche nel Mezzogiorno. Info – orari 10.00 – 20.00 (Nuovo Padiglione Fiera del Levante) – Area esterna concerti fino alle 22.00.

L’accesso sarà possibile solo tramite la biglietteria collocata all’Ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando).

Per garantire un accesso più rapido ed evitare le code sarà possibile acquistare online il biglietto sul sito VivaTicket.