Bari, cerimonie in Prefettura per le Onorificenze al Merito

Nei pomeriggi dei giorni 29 maggio e 1° giugno 2023 alle ore 17,00 in Prefettura si svolgeranno le cerimonie di consegna dei diplomi per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2022, a quarantotto cittadini, civili e militari di questo territorio, che si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Saranno, altresì, consegnate nel pomeriggio del giorno 1° giugno p.v., ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, cinque medaglie d’Onore concesse ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Le medaglie saranno ritirate dai familiari dei deceduti. Alle cerimonie saranno presenti le massime autorità provinciali civili e militari unitamente ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti.