Bari, in corso Italia tornano tende e cartoni

Dopo una apparente tregua di solo qualche ora, tornano i senzatetto in corso Italia. La denuncia è di Luigi Cipriani, rappresentante del movimento Riprendiamoci il Futuro. “Dove sono le istituzioni preposte a garantire decoro, igiene e prevenire problemi di ordine pubblico in corso Italia? – denuncia Cipriani – la situazione è addirittura peggiorata in quanto alcuni senzatetto si sono dotati di tende da campeggio. Alla luce di quello che si sta verificando è chiaro che con l’imminente calura la situazione rischia di diventare incandescente con le intuibili conseguenze sia igienico sanitarie che di convivenza con i residenti. Da tempo abbiamo inviato note a prefetto, questore, al Comune ma nulla è stato fatto. E il Libertà continua a sprofondare nel degrado”.