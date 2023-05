Bari, nuova pavimentazione in via Argiro: lavori quasi conclusi

Via Argiro si rifà il look in seguito agli interventi sui sottoservizi. Il 22 maggio l’Acquedotto pugliese ha iniziato a ripristinare la pavimentazione “stampata” caratteristica della seconda strada pedonale del centro cittadino. Per permettere l’esecuzione dei lavori, il Comune ha dovuto sospendere le occupazioni di suolo pubblico, chiedendo quindi ai gestori dei locali la rimozione di gazebo, tavolini e sedie fino al primo giugno. I lavori sono quindi partiti e quasi ultimati e hanno interessato il tratto compreso tra via Dante e via Calefati, compresi gli incroci. Entro il primo giugno saranno completati (al momento la strada è interdetta per fare “asciugare” il nuovo asfalto) così da permettere poi la risistemazione di tavolini e sedie di bar e ristoranti.